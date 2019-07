Uber lancia l'elicottero, da Manatthan all'aeroporto in otto minuti

Uber cresce a New York con Uber Copter. L'app per auto con conducente lancia un servizio di elicotteri che porterà i passeggeri da Manhattan all'aeroporto John Fitzgerald Kennedy in soli otto minuti. Il nuovo servizio sarà chiamato Uber Copter e si potra' prenotare direttamente dall'app di Uber a partire 9 luglio. Il costo medio per corsa sara' fra i 200 e i 225 dollari a persona.



I passeggeri possono richiedere il servizio chiamandolo sul momento come un classico taxi o prenotarlo anche con cinque giorni in anticipo. È disponibile solo per i membri Platinum e Diamond del servizio Uber, coloro che hanno accumulato oltre 2.500 punti. Gli utenti guadagnano un punto per ogni dollaro speso con Uber Pool o Uber Eats e fino a tre punti per ogni dollaro per i loro veicoli di lusso Uber XL.



Uber Copter può ospitare cinque persone e i passeggeri possono portare un bagaglio a mano e una borsa o una custodia per laptop. Bill de Blasio, sindaco di New York, ha espresso preoccupazione per il servizio, alla luce del fatale incidente avvenuto a giugno quando un elicottero si schiantò contro un grattacielo. «Abbiamo bisogno di un divieto totale degli elicotteri che sorvolano Manhattan», disse quel giorno.



Mercoledì 10 Luglio 2019, 09:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA