Uber aggiorna l'app e chiede ai passeggeri e ai conducenti di inviare foto con la mascherina per essere sicuri del rispetto delle regole

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 09:59

ha annunciato che chiederà a tutti gli utenti che utilizzeranno un servizio die prima di accedere alle vetture perLa società di ride-share ha richiesto sia ai conducenti che ai passeggeri di indossare maschere per il viso da maggio, per aiutare a fermare la diffusione del Covid-19, poiché gli Stati Uniti lottano ancora per combattere la pandemia di coronavirus.Martedì, la società ha annunciato che introdurrà un nuovo componente nell'app negli Stati Uniti e in Canada alla fine di settembre, che richiederà ai passeggeri che si sono rifiutati di indossare una maschera facciale in precedenza di fare un selfie per dimostrare che ne stanno indossando una. Il direttore senior della gestione dei prodotti di Uber, Sachin Kansal, ha dichiarato, come riporta l'Independent: «Se abbiamo persone che stanno ancora violando la politica, vogliamo essere in grado di verificarle con un passaggio aggiuntivo».Grazie alla nuova politica, la società ha affermato che sia i conducenti che i passeggeri potranno annullare un viaggio se una delle parti non è conforme, senza incorrere in una penale