Addio metropolitana: Londra inaugura Uber Boat per spostarsi lungo il Tamigi

Rivoluzione a Londra. Si chiamano "Uber Boat" i nuovi taxi via acqua che solcano le acque del fiume Tamigi a Londra per il trasporto di persone. A lanciarle dal 10 agosto il colosso della smart-mobility Uber in collaborazione con Thames Clippers, la concessionaria che opera - su licenza dei London River Services - lungo il fiume che attraversa la capitale del Regno Unito e trasporta - in tempi di libera circolazione delle persone - 4 milioni di passeggeri l'anno, oltre 10 mila al giorno.



Il servizio rivoluzionario prevede l'impiego di una flotta di 20 imbarcazioni sul Tamigi - tutti sigliati "Uber by Thames Clippers". Il servizio sarà prenotabile via app. Si presume che per alcune tratte il trasporto via fiume possa essere concorrenziale rispetto agli altri mezzi pubblici. Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Agosto 2020, 20:00

