Non: accade in Inghilterra, dove il sindacato IWGB ha fatto partire uno stop di un giorno a partire dalle 13 di oggi, unito ad alcune proteste fuori dagli uffici di Uber in tre città, ovvero Londra, Birmingham e Nottingham. Il sindacato ha chiesto anche ai clienti di Uber di rispettare lo sciopero non utilizzando l’applicazione per la durata dello stesso.Secondo il sindacato, il problema nasce dal fatto che gli autisti di Uber chiedono un aumento delle tariffe da 1,25 sterline per miglio a 2, e una riduzione del 10% alle commissioni pagate a Uber. «Non abbiamo avuto altra scelta», ha detto James Farrar, presidente di IWGB, che già due anni fa aveva portato Uber in tribunale per garantire alcuni diritti come ferie e indennità di malattia..Il cancelliere ombra John McDonnell, dell’opposizione, ha sostenuto lo sciopero da parte degli autisti, retwittando un annuncio pubblicato da United Private Hire Divers: «Do il mio sostegno a questo sciopero per ottenere migliori diritti lavorativi ed esorto tutti a rispettarlo non usando la app per queste 24 ore», ha detto McDonnell, citato dal quotidiano britannico Independent.