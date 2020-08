Sei turisti francesi uccisi in Niger insieme alle guide: «Freddati a colpi di pistola»

«La minaccia terroristica che pesa sul Niger, soprattutto fuori della capitale ed in prossimità delle frontiere è elevata. Movimenti terroristici presenti nel Sahel, in Nigeria e nella zona lacustre (Boko Haram) potrebbero compiere operazioni in Niger», si legge sul sito del ministero. Il ministero fa presente inoltre che azioni vengono compiute intorno alle frontiere del Niger, per esempio sequestri, attentati o attacchi e che la minaccia «persiste» nella regione, malgrado la «mobilitazione delle forze di sicurezza e di difesa dei paesi della regione per contrastarli».

Sei turisti francesi sono stati uccisi in Niger da un commando di uomini armati in moto. Lo riportano i siti francesi tra cui Le Parisien. È successo nella zona di Kouré: le vittime sarebbero otto in tutto, i sei turisti, la loro guida nigeriana e il conducente. Si trovavano all'interno di una riserva naturale nella zona di Kouré dove ci sono gli ultimi gruppi di giraffe dell'Africa occidentale. ​Le autorità sono al lavoro, ha spiegato il governatore di Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella, che però non ha dato ulteriori dettagli.L'attacco sarebbe avvenuto alle 11:30 ora locale: «Le vittime sono state abbattute a colpi di pistola, una donna che era riuscita a scappare è stata inseguita e sgozzata», ha rivelato una fonte a Le Parisien. La maggior parte del Niger si trova tra le destinazioni sconsigliate dal ministero degli Affari esteri francesi: la zona di Kouré, teatro del dramma, è sconsigliata ai viaggiatori salvo ragioni di necessità.