Turisti in centro con il costume di Borat: la polizia li cerca, ma di loro nessuna traccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno girato per tutta la città, indossando solamente un mini costume verde. Proprio come ilche ha reso famoso, il personaggio portato alla ribalta dall'attore inglese Sacha Baron Cohen. E così, che li sta cercando per arrestarli e multarli.La vicenda è avvenuta a, una delle città più note della Polonia, dove quattro turisti «che parlavano inglese» sono stati immortalati inmentre passeggiavano allegramente coperti solamente dai loro mankini (neologismo che proviene dalla contrazione di "man" e "bikini", ndr)., oltre alla lingua parlata e al tatuaggio della bandiera del Regno Unito di uno dei ragazzi,: né di dove siano originari né tantomeno perché abbiano deciso di girovagare per la città polacca conciati in questo modo. Ma in molti hanno deciso di immortalare le loro gesta, giro in carrozza per il centro storico compreso.Per questo la polizia di Cracovia, viste le fotografie, li sta cercando per accusarli di. Un portavoce delle forze dell'ordine della città ha dichiarato che «un testimone ha affermato che fra di loro parlavano in inglese. Potrebbero essere australiani o di un'altra nazione Europea in cui si parla inglese - ha affermato Sebastian Glen - Non sarà facile rintracciarli, soprattutto se sono già tornati nel loro paese».