Domenica 14 Luglio 2019, 16:53

Unaè statada un volo dellaper aver chiamato "terroristi" deiLa donna, sui trent'anni, una volta seduta in aereo avrebbe iniziato ad insultare alcuni uomini vestiti con abiti da preghiera. «Sono terroristi e io non viaggio con loro. Siete uno staff disgutoso», avrebbe urlato infervorata la ragazza ad hostess e steward, facendo ritardare di 70 minuti il volo che da Dalaman (Turchia) viaggiava verso Londra. Il tutto è stato ripreso da alcuni passeggeri ed è diventato presto virale in rete. La lite furiosa, finita con l'allontanamento della donna da parte della Polizia, ha causato disagi e ritardi.Il passeggero Shamea Oldham, 18 anni, ha dichiarato al Daily Mirror : «Quella donna era in piedi davanti all'aereo urlando offese. Continuava a dire che non voleva volare con loro e ha rifiutato di far decollare l'aereo con loro a bordo».Un altro passeggero, Mario van Poppel, 40 anni, ha aggiunto: «Quello che quella donna stava dicendo era terrificante, gridava che i musulmani sono una minaccia. I bambini piangevano disperati, una donna anziana dietro di me è scoppiata in lacrime».Una portavoce della compagnia aerea Thomas Cook Airlines si è presto scusata per l'accaduto: «Due passeggeri sul volo MT105 da Dalaman a Londra Gatwick sono stati espulsi dall'aereo a seguito di un comportamento offensivo a bordo. Siamo spiacenti per il ritardo e per l'accaduto».