Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I fumidevono essere stati decisamente ingombranti, tanto da portarla a causare un vero scandalo: una ragazza, unasecondo i media, è entrata in un fast food nella mattina di domenica senza accorgersi di essereI media hanno pubblicato anche la a dir poco eloquente foto, in cui si vede la ragazza con la gonna completamente sollevata sul sedere, a lasciare davvero poco all’immaginazione. Il fatto è avvenuto in un McDonald’s in Spagna, precisamente nella città di Inca, intorno alle 11.Secondo Ultima Hora, l’incidente a luci rosse della ragazza è da collegare alle turbolenti notti a Maiorca e Magaluf da parte dei turisti di tutta Europa., afferma come la giovane donna avesse bisogno di un hamburger come ‘cura’ per i postumi della sbornia: la sua gonna, già stretta, è scivolata sulle sue natiche, senza che se ne accorgesse nemmeno.I clienti del fast food, ovviamente, si sono ben guardati dal dirle di coprirsi, pensando bene invece di fotografarne le grazie. E dopo la pubblicazione della foto sui social, in tanti si sono scatenati, con i commenti tipici di queste situazioni: non esattamente uno spot del politicamente corretto, o un casting per un premio letterario. «Ditemi dov’è, che arrivo…cosa le farei», scrive un utente. «Il miglior panino di sempre» scrive un altro. E in tutto ciò, la domanda che sorge spontanea è un'altra: perché gli amici non le hanno detto niente?