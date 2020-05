Turismo in fase 2: estate con test coronavirus gratis in camera d'hotel

Il lussuoso hotel svizzero che offre il "servizio Covid-19", inclusi test coronavirus in camera. Il turismo svizzero si organizza per la fase 2 e si troverà anche questo.



Il 27 aprile la Svizzera è entrato nella prima fase di un piano in tre fasi per facilitare il suo blocco coronavirus. Tuttavia, con le chiusure delle frontiere ancora in atto, l'industria del turismo si sta preparando per un diverso inizio dell'estate. Allo stato attuale, solo i cittadini svizzeri, i residenti e i titolari di permessi transfrontalieri possono entrare nel paese. Cosa significa questo per la stagione estiva cruciale? Per ora, l'attenzione è rivolta al mercato interno. Le strutture turistiche si stanno preparando ad accogliere nuovamente gli ospiti - e piuttosto prima del previsto anche con test coronavirus offerti in camera. Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA