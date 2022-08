Camion piomba sulla folla, 16 morti e 29 feriti: orrore in Turchia. «Aveva i freni rotti»

Tragedia in Turchia dove il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo ed è piombato contro la folla: almeno 16 persone sono rimaste uccise e 29 sono rimaste ferite. L'incidente choc è avvenuto a Derik, nella provincia di Mardin, nel sud-est del Paese.

La tragedia avviene a meno di 24 ore dal tamponamento a catena avvenuto nella regione di Gaziantep, che ha prodotto lo stesso numero di vittime. «Siamo devastati per questo secondo incidente», ha dichiarato il ministro della Sanità turco, Fahrettin Koca, spiegando che, secondo i primi accertamenti, l'incidente è stato provocato da un guasto ai freni del camion.

Anche la dinamica dell'incidente è simile a quella di Gazientep: il camion è andato finire su una squadra di soccorritori ed altre persone accorse per aiutare i mezzi rimasti coinvolti in un precedente incidente. Intanto il governatore di Gaziantep ha confermato che nell'incidente, provocato da un autobus che è andato a scontrarsi con i veicoli di emergenza accorsi per un precedente incidente, sono morte 16 persone, tra le quali tre vigili del fuoco, quattro addetti sanitari e due giornalisti. Sono rimaste ferite 21 persone.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Agosto 2022, 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA