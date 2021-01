Costruisce un tunnel per arrivare sotto al letto dell'amante sposata, ma le cose non vanno come previsto

Aveva costruito un perfetto tunnel sotterraneo, come quelli utilizzati dal re dei narcos messicani, Joaquìn Guzman, detto El Chapo. Il suo scopo, però, non era quello di sfuggire alla polizia, bensì di guadagnare un percorso sicuro che conducesse direttamente a casa della sua amante, una donna sposata che stava frequentando clandestinamente.

Un piano quasi perfetto, quello di un muratore messicano, Alberto R., che grazie alle sue competenze era riuscito a costruire un tunnel sotterraneo per raggiungere l'amante, Pamela R., una donna sposata. I protagonisti di questa clamorosa vicenda, raccontata dal portale locale Cronica de Xalapa, vivono tutti nella città di Tijuana.

Per realizzare quel percorso nascosto ci sono volute diverse settimane: Alberto R. era riuscito a collegare la sua abitazione con quella della donna sposata che stava frequentando, con l'obiettivo di non farsi scoprire dal marito di lei, Jorge. Il piano sembrava essere riuscito alla perfezione ma poi, come nella più classica delle situazioni, la coppia è stata beccata proprio mentre si scambiava effusioni dal marito della donna, rientrato a casa in anticipo dal lavoro.

Alberto R. si era nascosto sotto il letto, dove si trovava l'accesso al tunnel sotterraneo, ed è proprio in quel momento che il marito tradito si è accorto di quel buco nel pavimento che conduceva alla casa dell'amante della moglie. Come se non bastasse, anche Alberto R. era sposato e quando si è trovato Jorge in casa, lo ha supplicato di non fare rumore per non farsi scoprire dalla moglie, che in quel momento stava dormendo. Tutto inutile: la rabbia dell'uomo non ha impedito di scoprire gli altarini...

