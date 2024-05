Dal cancro al fitness influencing: la trasformazione incredibile di Linn Lowes

di Cecilia Legardi

Linn Lowes è un'influencer che conta 3.3 milioni di follower su Instagram. Dalla Svezia, grazie ai social, ha conquistato tutti gli appassionati di fitness, ma il suo passato è sconvolgente.

Il successo nel fitness

Linn Lowes, calsse 1987, ha origini svedesi: capelli biondissimi, occhi chiari, un fisico da urlo. Non grazie alla chirurgia plastica o alla genetica, ma grazie al duro lavoro: la ragazza, infatti, ha costruito la sua immagine con ore e ore di allenamento e ha trasformato l'attività fisica in un impiego, dando vita all'app Athli, dove spiega gli esercizi agli abbonati, e al brand Stacci Athletics, che produce indumenti per la palestra. Tutti i suoi progressi sono sui suoi canali social e lei è d'ispirazione a molte persone non soltanto per il suo aspetto, ma perchè racconta la verità: è sopravvissuta a un tumore, un linfoma, scoperto quando aveva 26 anni e ne parla senza filtri.

Il cancro e la forza di ritrovarsi

Nel suo ultimo post (un video che mostra la sua figura prima della battaglia contro il linfoma a confronto con l'aspetto che ha adesso), Linn racconta: «Non riesco a credere che quest'anno ricorrano 10 anni da quando ho lottato contro il cancro! Sono successe così tante cose da allora e sono così grata di essere in salute, malgrado questi ultimi mesi siano stati duri. Questo è probabilmente il mio paragone preferito perché non ha nulla a che fare con l'esercizio fisico, ma con il superamento delle difficoltà e l'andare avanti! L'allenamento è stato fondamentale per me sia nei momenti buoni che in quelli cattivi. È davvero una medicina per il corpo, la mente e l'anima. Onestamente non so dove sarei oggi senza il fitness, perché è una delle cose principali che mi ha spinta ad alzarmi dal letto quando tutto ciò che volevo fare era tirare le tende e dormire». Il post ha avuto un impatto importante sugli utenti, dato che il paragone del prima e del dopo rivela una trasformazione sorprendente, considerando che la ragazza ha dovuto sottoporsi a 2 anni di radioterapia e chemio. «Sei una combattente, è proprio per questo che ti seguo da tanti anni», ha commentato un utente e gli hanno fatto eco decine di persone sopravvissute al cancro che trovano in Linn una fonte motivazionale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA