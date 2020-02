Muore a 14 anni per una rara forma di tumore: l'amica aveva trovato i soldi per curarla

Anziana rischia di morire, il gatto la morde al collo e le salva la vita

Lunedì 17 Febbraio 2020

subito dopo che la sua migliore amica aveva trovatoLily Wythe scoprì solo 5 mesi fa di avere unamolto aggressiva. Da quel momento lei con la famiglia ha iniziato una dura battaglia contro il tumore e la sua migliore amica, Lillie Cotgrove, ha avviato una raccolta fondi per delle cure sperimentali molto costose a cui avrebbe dovuto sottoporsi.La 13enne era riuscita a raccogliere oltre 230 mila sterline in poche settimane, ma purtroppo Lily è morta prima che potesse partire negli Usa. A Lily è stato diagnosticato un glioma pontino intrinseco diffuso di alta qualità (DIPG) nell'ottobre dello scorso anno, i medici le avevano detto che sarebbe potuta morire in meno di un anno, ma la famiglia non si è arresa e ha tentato di tutto per salvarle la vita.I suoi cari erano venuti a conoscenza di un programma negli Usa sperimentale per questo tipo di malattia, ma purtroppo le condizioni della 14enne si sono aggravate molto in fretta. Purtroppo non ha potuto sottoporsi in tempo alle cure necessarie perché non aveva soldi e alla fine ha perso la sua lotta per la vita. A dare la notizia è stata la sua stessa famiglia dalla pagina Facebook che aveva creato come supporto per Lily.