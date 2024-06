«Ho un tumore incurabile, quando morirò voglio che mio marito sposi la mia amica vergine. Ma lui la vuole già ora: che devo fare?»

di Cecilia Legardi

Se foste gravemente ammalati vorreste che il vostro partner si affrettasse a conoscere un'altra persona? Una donna affetta da un tumore incurabile ha condiviso sul web i suoi progetti per il futuro del marito. Vuole che faccia coppia con una delle sue più care amiche. Ma lui esprime il desiderio di avere rapporti con la donna fin da subito. Come finirà la vicenda?

I piani della moglie

In forma anonima, una giovane donna malata terminale ha condiviso su Reddit i suoi piani per la vita futura del marito, quando lei non sarà più presente. Inizialmente, la donna ha raccontato com'è stata la vita matrimoniale: i due si sono sposati quando lei sapeva già di essere malata, ma hanno vissuto «senza rimpianti», confessa. Ha un cancro incurabile e vuole essere sicura che l'uomo sia felice dopo la sua morte. «Mio marito ed io ci siamo sposati quando ero molto malata e pensavamo che sarei morta poco dopo. Un paio d'anni dopo sono ancora qui ma non sono guarita. Non potrei dare una stima di quanto tempo mi resta, forse dai cinque ai dieci anni. Siamo molto innamorati e abbiamo una fantastica vita sessuale, ma dobbiamo essere realisti riguardo le mie condizioni e a ciò che farà lui dopo di me. Abbiamo discusso del fatto che potrebbe risposarsi».

La scelta ricade sulla migliore amica

«Questa è la mia prima relazione monogama, tutte le precedenti sono state non monogame. Sono finite male e penso che avere più partner sessuali contemporaneamente sia stata una delle ragioni principali delle varie rotture. Semplicemente, per me non ha funzionato, ma sostengo ancora questo tipo di rapporti e voglio che mio marito viva la sua vita libero dall'ombra che la mia morte porterà». Così lei gli ha indicato alcune persone con cui potrebbe fare coppia quando non sarà più presente. E la persona che lei trova più affine al marito sarebbe una sua cara amica, la quale non si è mai trattenuta dal dire quanto trovasse l'uomo attraente.

«Tutti e tre abbiamo iniziato a discutere sul fatto che mio marito possa toglierle la verginità. Penso che sarebbero una bellissima coppia. Ovviamente, questo non accadrà finché non sarò morta», aggiunge. Ma sembra che lui abbia già espresso il desiderio di avere rapporti con la futura partner ora che la moglie è ancora in vita. E lei chiede al pubblico di Reddit cosa fare a riguardo: «Dovrei prendere in considerazione questa ipotesi? Sono pazza a lasciare che mio marito faccia sesso con la mia migliore amica?».

Le opinioni dei lettori

Tra i commenti c'è chi cerca di consigliarla sul triangolo amoroso e chi la conforta riguardo al cancro. Non sono molti quelli che concordano col piano della narratrice anonima. «Attualmente mi sto prendendo cura di un membro della famiglia malato terminale – ha scritto un utente – e l'unica cosa che non puoi recuperare è il tempo. Sfrutta al massimo il tempo che hai e non trattarti come se fossi già andata via e avessi bisogno di sistemare le cose per tutti gli altri». Un altro ha detto: «Sembra che tu sia invasa dal senso di colpa per il fatto che non sarai qui per sempre, e questo ti porta a pensare che dovresti permettere a tuo marito di fare una cosa del genere solo perché sai che sarà comunque libero di farlo dopo di te». Un'altra persona scrive un commento che dà molto a cui pensare alla protagonista: «Se alla mia compagna fossero rimasti dieci anni, proverei a rendere questi dieci anni i migliori per lei, non per me».

