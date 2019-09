Scopre di essere incinta, ma durante le visite le viene diagnosticato un tumore: «Oscar mi ha salvato la vita»

Lunedì 23 Settembre 2019, 17:14

Scopre died è la donna più felice del mondo. Katie Bennett, una giovane inglese che vive nel West Yorkshire, viveva un periodo molto felice della sua vita, dopo il matrimonio con Tom avevano scoperto di stare per avere un bambino, ma poche settimane dopo è arrivata unaDurante le prime visite per il bambino i medici hanno riscontrato delle anomalie: il bimbo stava bene, ma alla mamma è stato diagnosticato un cancro alla vescica. Quando era incinta di appena dodici settimane, la donna ha subito un primo delicato intervenuto chirurgico per rimuovere quanto più possibile del tumore. Per evitare di causare danni al feto l'anestesia è stata locale e non si è proceduto con altre terapie, nella speranza che potesse bastare.Il bambino è nato sano, ma dopo il parto Katie ha dovuto subire un secondo intervento e la chemioterapia. Dopo un lungo ciclo di cure però è arrivata la bella notizia: la malattia è in recessione e la donna potrà godersi il suo bambino in modo più sereno e spensierato. Per Katie il piccolo Oscar è stato una benedizione, come lei stessa ha confessato a Metro, se non avesse scoperto di essere incinta probabilmente avrebbe scoperto il tumore quando era troppo tardi.