Ginocchio gonfio dopo la maratona, manager di TikTok scopre un tumore al quarto stadio

Appassionato di fitness e salute si è scontrato una difficile notizia: dopo aver corso alla mezza maratona di Sydney si era accorto che qualcosa non andava, poi ha iniziato a fare dei controlli che sono culminati nella diagnosi di un tumore.

Govind Sandhu ha 38 anni, è un manager di TikTok Australia per Global Music Partnerships e ama condividere sui suoi canali social contenuti a sfondo sportivo, impegnato nei suoi allenamenti e nei suoi viaggi. Di recente, sul suo profilo Instagram ha dovuto comunicare una notizia che lo ha distrutto, ovvero la diagnosi di un linfoma non-Hodgkin giunto al quarto stadio: «Sto per imbarcarmi nella mia sfida più grande fino ad oggi», ha dichiarato, continuando poi dicendo di essere «devastato» e di non riuscire ancora a credere a tutto ciò.

È iniziato tutto quando stava correndo la mezza maratona di Sydney, durante la quale ha accusato un fastidio al ginocchio; ha scoperto subito dopo che era gonfio, ma non gli ha dato peso perché pensava che fosse un lieve infortunio dovuto alla corsa.

Nelle settimane successive ha iniziato ad avere sintomi influenzali, dolori muscolari e sudorazione forte, il che lo ha spinto a farsi dei controlli, dalle analisi del sangue fino alla PET.

Il sostegno sui social

Sandhu inizierà presto la chemioterapia e a seguito della sua comunicazione è arrivata un'ondata di sostegno per lui attraverso i social, dove ha ricevuto moltissime "buone vibrazioni" da parte dei suoi follower.

«Fai i tuoi controlli, vai a fare le analisi del sangue. Se ti senti male non cercare di combatterlo e basta. Il cancro non discrimina», questo il monito di Sandhu per invitare le persone a tenersi sempre sotto controllo.

«La vita è bella, sono fortunato per tutto quello che ho. La missione continua», così ha concluso il suo messaggio nel post di Instagram.

