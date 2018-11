Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Undove l'acqua è più gelida e ilè subito virale. La protagonista, sprezzante del pericolo e incurante del freddo, è unache ha scelto di essere ripresa mentre, in lingerie, prendeva la rincorsa per lanciarsi in un lago ghiacciato. L'impresa ha riservato un colpo di scena e un incidente inaspettato.Il filmato mostra la ragazza mentre si spoglia e sfida la natura tuffandosi, ma l'atterraggio non è morbido come si immaginava. Il lago è così ghiacciato da essere solo vagamente scalfito dall'impatto. La caduta è imbarazzate e la caviglia è fratturata.Le immagini, diffuse su Liveleak , sono state immortalate da un amico che non ha potuto trattenere le risate.La ragazza ha tentato di lanciarsi su uno specchio d'acqua credendo che la lastra congelata in superficie si spezzasse. Mai sfidare la natura.