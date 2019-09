Impeachment Trump, l'inviato speciale Usa in Ucraina ​Kurt Volker si è dimesso

Kurt Volker, l'inviato speciale Usa in Ucraina, si è dimesso un giorno dopo la diffusione della denuncia di uno 007-talpa sulla telefonata in cui il presidente americano Donald Trump chiese a quello ucraino Volodymyr Zelenskyj di indagare i Biden e sul tentativo di insabbiarla. È la prima testa a cadere nell'Ucraina-gate. Lo riferisce la Cnn. Volker, citato nella denuncia, mise in contatto l'avvocato personale del tycoon, Rudy Giuliani, con un alto collaboratore del leader ucraino. , l'inviato speciale Usa in, si è dimesso un giorno dopo la diffusione della denuncia di uno 007-talpa sulla telefonata in cui il presidente americanochiese a quello ucrainodi indagare i Biden e sul tentativo di insabbiarla. È la prima testa a cadere nell'Ucraina-gate. Lo riferisce la Cnn. Volker, citato nella denuncia, mise in contatto l'avvocato personale del tycoon, Rudy Giuliani, con un alto collaboratore del leader ucraino.

a Casa Bianca ha limitato l'accesso alle telefonate del presidente americano con il leader russo Vladimir Putin e con il principe ereditario saudita Muhammad bin Salman. La presidenza aveva limitato anche l'accesso della telefonata tra il tycoon e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, conservandola in un sistema elettronico più riservato.

Sabato 28 Settembre 2019, 01:22

Rudy Giuliani ha dichiarato che non testimonierà al Congresso nell'indagine disenza consultarsi con il tycoon e ha sostenuto che il suo lavoro dovrebbe essere protetto dal privilegio che tutela i rapporti tra avvocato e cliente. «Alla fine, se io fossi per il sì e lui per il no, non potrei testimoniare», ha detto, precisando di non aver parlato col presidente Usa della possibilità di una sua testimonianza.La Cnn rivela anche che l