Trump, il gesto scortese che ha fatto infuriare la Regina Elisabetta e gli inglesi durante la visita Reale

Unfurioso con la stampa statunitense, 'rea' di aver raccontato menzogne sulla visita ufficiale alladi oltre due settimane fa. Se le espressioni della sovrana britannica, di fronte alleda parte del presidente degli Stati Uniti, hanno fatto il giro del mondo, ora il numero uno della Casa Bianca ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.Tra le varie indiscrezioni sulla visita ufficiale di Donald Trump e di sua moglie Melania, infatti, c'era anche la rabbia della regina Elisabetta per un presunto, di un quarto d'ora, del presidente e della First Lady. Trump, però, che continua la sua battaglia con i media statunitensi, accusandoli di diffondere notizie false, ha voluto puntualizzare: «Non è vero che la regina mi ha aspettato per un quarto d'ora,. Va detto, però, che eravamo giunti in leggero anticipo per la visita e per questo abbiamo atteso il suo arrivo». Come riporta Metro.co.uk , Trump ha poi parlato della visita e dei presunti imbarazzi suscitati dal suo comportamento: «Non c'è stato niente di sbagliato, la nostra visita non doveva durare più di un quarto d'ora, venti minuti, ma siamo rimasti in compagnia della regina per circa un'ora perché ci stavamo trovando molto bene. Elisabetta è una donna fantastica e piacevole, degna rappresentante di un grande popolo. Tutto il resto sono notizie false». Il caso è quindi rientrato? Staremo a vedere.