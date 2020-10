Trump allarmato, i pensionati della Florida sfilano per Biden sulle loro golf cart

Gli Usa verso le elezioni presidenziali del 3 novembre. Indossando magliette "Ridin'withBiden" e adesivi per paraurti Biden-Harris 2020, in Florida centinaia di residenti della più grande comunità di pensionati d'America hanno formato un convoglio di golf cart per consegnare le loro schede elettorali. Lo riferisce il Telegraph.

Le golf cart hanno sfrecciato lungo il sentiero di asfalto lche si snoda attraverso “The Villages”, la più grande comunità di pensionati della nazione, una distesa di bellissime case, negozi e luoghi di intrattenimento che si autodefinisce "la città natale più accogliente della Florida".

Per Trump non è un segnale incoraggiante se queste persone, che nel 2016 votarono unite e compatte per portarlo alla Casa Bianca, adesso si schierano per lo sfidante Biden.

Per lo più, sembra, gli elettori più anziani siano stati scoraggiati dalla gestione di Trump del coronavirus, che colpisce questi elettori in modo più acuto di altri.

