Trump condannato nel processo per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels: colpevole di tutti i 34 capi di imputazione

Donald Trump. Nel secondo giorno di camera di consiglio che decide se l'ex presidente Usa è colpevole o innocente nel processo per i pagamenti alla porno star Stormy Daniels, la giuria afferma di aver raggiunto un verdetto.

I 12 giurati avevano chiesto al giudice Juan Merchan di rileggere parte delle istruzioni dal momento che una legge dello Stato di New York vieta la consegna del plico da 50 pagine con le indicazioni direttamente a loro. In particolare, secondo quanto riportato dalla Cnn, la giuria ha chiesto al giudice se ci sia un metodo specifico per valutare l'accuratezza di una testimonianza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 23:14

