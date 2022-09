di Redazione web

Donald Trump si offre come mediatore di pace per allentare la tensione tra Russia e Ucraina: lo fa invitando sul suo social Truth a non far salire la tensione dopo gli incidenti sul Nord Stream e sollecita un «accordo negoziato ora» sulla guerra in Ucraina, convinto che «entrambe le parti ne hanno bisogno e lo vogliono».

Donald Trump choc: «Biden nemico dello Stato, lo cacceremo. Fbi disonesta, volevano arrestare mio figlio»

Regina Elisabetta, la teoria del complotto: «La bara è vuota». Ecco qual è la verità

Trump mediatore di pace

«Il mondo intero è in gioco. Sarò io a guidare il gruppo???», si chiede, ventilando nuovamente in modo indiretto l'ipotesi della sua ricandidatura alla Casa Bianca, alla vigilia di Midterm.

«La 'leadership' Usa deve rimanere 'fredda e calma' sul SABOTAGGIO dei gasdotti Nord Stream», scrive l'ex presidente. «Questo - prosegue - è un grande evento che non dovrebbe comportare una grande soluzione, almeno non ancora. La catastrofe Russia/Ucraina non avrebbe mai dovuto succedere e non sarebbe mai successa se fossi stato presidente». «Non peggiorate le cose con l'esplosione del gasdotto. Siate strategici, intelligenti (Brillanti!), fate un accordo negoziato ORA», aggiunge.

Trump: «Colloqui di pace tra Russia e Ucraina li guiderò io?». Ecco cosa ha detto il tycoon https://t.co/fcWrAUNAAf — Leggo (@leggoit) September 30, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Settembre 2022, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA