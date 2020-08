Robert Trump, il fratello minore del presidente americano, è stato ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali Donald Trump si recherà nelle prossime ore a trovarlo in ospedale. Secondo indiscrezioni, Robert Trump sarebbe «molto grave». Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Agosto 2020, 18:18

