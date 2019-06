Trump e la strana stretta di mano alla regina Elisabetta

Trump e la visita alla regina Elisabetta a Londra. Nessun inchino, nessun gesto cortese verso la regina Elisabetta, che è sempre una signora ultranovantenne. Il presidente americano Donald Trump si è fatto notare ancora per il suo comportamento un po' strano, sopra le righe: questa volta si è lanciato in una stretta di mano alla regina Elisabetta II mentre la monarca aspettava probabilmente un inchino, almeno leggero, o un baciamano.



Ricordiamo che il presidente americano e la First Lady Melania sono atterrati in elicottero a Buckingham Palace per il cerimoniale dell'accoglienza della visita di Stato nel Regno Unito. A incontrare la coppia presidenziale nel parco sono stati il principe Carlo, erede al trono, e la sua consorte, Camilla, duchessa di Cornovaglia. Sia Melania sia Camilla sono vestite di bianco con vistosi cappelli. Il presidente Usa, camminando al fianco di Carlo, ha poi raggiunto l'ingresso dove è stato accolto con un sorriso dalla regina Elisabetta vestita di verde. Trump è il terzo presidente Usa a ricevere questo onore dopo George W. Bush e Barack Obama.



Trump e la First Lady rimarranno in visita nel Regno Unito per tre giorni.

La stretta del presidente Usa sembra quasi un "dammi un cinque" tra vecchi amici: ma la sovrana, comunque, non ha perso il sorriso, nonostante l'inciampo di Donald nel protocollo.