«L'amministrazione Trump ha negato gli assorbenti alle migranti con il ciclo». L'accusa choc

Le ragazze migranti trattenute dall'amministrazione Trump avrebbero un accesso molto limitato agli articoli di base come assorbenti e tamponi. Per questa ragione sarebbe in corso una causa che ha l'obiettivo di far luce sulle condizioni «spaventose» che i giovani sopportano. Lo riporta l'Indipendent. All'inizio di quest'anno, è stato rivelato che i bambini detenuti in strutture gestite dalle autorità di immigrazione in Texas, erano stati arrestati in circostanze che il capo delle Nazioni Unite (ONU) per i diritti umani Michelle Bachelet ha definito «orride».



Ai bambini è stato negato l'accesso a docce, cibo o biancheria da letto adeguati, presumibilmente in violazione di una sentenza di 20 anni. Ora, in una causa intentata da 19 stati, ulteriori dettagli sono stati forniti da alcuni di quei bambini, i quali hanno riferito agli investigatori di essere stati tenuti in stanze troppo piccole per sedersi, che sono stati ripetutamente svegliati durante la notte da «appelli» e venivano fatti combattere per il cibo che le guardie gettavano sul pavimento.



Una giovane donna ha detto agli avvocati dello stato di Washington che alle giovani con le mestruazioni era permesso solo un tampone, o assorbente, al giorno. Dopodiché, almeno una ragazza «non ha avuto altra scelta che continuare a indossare la biancheria intima e i vestiti sporchi». Bob Ferguson, procuratore generale di Washington, è tra quelli dietro la causa intentata in California. Sosteneva che le politiche sull'immigrazione di Donald Trump fossero «reminiscenze di capitoli vergognosi nella storia americana». Ha aggiunto: «Oltre alla mancanza di spazzolini da denti, sapone o accesso alle docce segnalati in precedenza nei media, i bambini hanno riferito di celle estremamente anguste, i bambini più piccoli sono stati messi nelle gabbie come punizione, mentre le guardie che gettavano cibo per terra per il quale i bambini devono combattere».



La causa include la testimonianza dell'avvocato Alma Poletti, un investigatore della divisione per i diritti civili del sig. Ferguson, che ha affermato che una giovane donna che aveva le mestruazioni era stata autorizzata a fare la doccia solo dopo 10 giorni. «Ricorda che c'era un'altra ragazza nella struttura che aveva il ciclo mestruale. Ognuno di loro riceveva un assorbente al giorno. Anche se le guardie sapevano che avevano le mestruazioni, non hanno offerto docce o un cambio di vestiti, anche quando l'altra ragazza ha visibilmente sanguinato attraverso i pantaloni - ha detto Poletti -. Questa ragazza non ha avuto altra scelta che continuare a indossare la biancheria intima e i pantaloni sporchi».







Mercoledì 28 Agosto 2019, 12:53

