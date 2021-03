Il museo delle cere del Texas costretto a rimuovere la statua di Trump: «Deturpata dai passanti»

Il museo delle cere in Texas ha dovuto rimuovere la sua statua dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo che l'effige era stata presa ripetutamente a pugni dai visitatori. La Waxworks di Louis Tussaud a San Antonio, in Texas, ha dovuto spostare la statua in un magazzino perché alcuni visitatori del museo continuavano ad attaccarla.

La statua è stata presa a pugni, schiaffi, graffi al punto che è stato necessario rifarla. In vista delle elezioni presidenziali statunitensi dello scorso anno, Madame Tussauds a Berlino ha messo la sua statua di cera di Trump in un cassonetto. Secondo quanto riferito, avrebbe dovuto riflettere le sue aspettative per i sondaggi di novembre. "Noi qui al Madame Tussauds di Berlino abbiamo rimosso la statua di cera di Donald Trump come misura preparatoria", disse all'epoca il responsabile marketing del museo Orkide Yalcindag.

