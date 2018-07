Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di uscire dalla Nato se gli alleati non faranno subito degli sforzi per aumentare le loro spese militari. È quanto si è appreso da diverse fonti diplomatiche, come riferiscono le agenzie Dpa e Belga.

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..