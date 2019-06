Trump attacca il sindaco di Londra Khan: «È un perdente». Ad accoglierlo la Regina Elisabetta

Tappeto rosso ma anche polemiche al veleno sullo sfondo della visita di Stato iniziata oggi nel Regno Unito da Donald Trump. In particolare con il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, con cui il presdiente degli Stati Uniti ha ingaggiato l'ennesimo botta e risposta via Twitter ancor prima che l'Air Force One atterrasse. Questa volta a iniziare era stato Khan dando ieri del «fascista» all'ospite in arrivo. Trump per tutta risposta lo ha paragonato allo «stupido e incompetente» primo cittadino dem di New York, Bill de Blasio.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......