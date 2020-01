Trump, piano di pace per il Medio Oriente: «Due stati, Gerusalemme capitale indivisa» Hamas dice no

piano per il Medio Oriente. «È giunto il momento per una svolta storica», ha aggiunto. «Quello di oggi è un grande passo verso la pace »: lo ha affermato Donald Trump annunciando il. «È giunto il momento per una svolta storica», ha aggiunto. Gerusalemme resta la capitale indivisa di Israele », dice Il piano di pace Usa per il Medio Oriente chiede 4 anni di congelamento degli insediamenti israeliani, raddoppiando i Territori palestinesi. Lo hanno riferito fonti ufficiali statunitensi, prima della presentazione del piano.

« Accordo del secolo »

Il cosiddetto 'Accordo del secolo' «è un piano di 80 pagine» e rappresenta la «proposta più dettagliata mai avanzata» per il Medio Oriente . Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump illustrando il piano di pace da lui elaborato. «La nostra proposta elabora soluzioni e tattiche per rendere più sicura e prospera la regione», ha aggiunto in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu . Per

, l'obiettivo è «una soluzione a due Stati che permetta di fare un grande passo verso la pace».

Donald Trump ha dichiarato che il premier israeliano

gli ha detto che il piano di pace Usa per il Medio Oriente è una base per negoziati diretti.

50 miliardi per i palestinesi

Il piano di pace Usa per il Medio Oriente prevede investimenti per 50 miliardi di dollari a favore dei palestinesi: lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa congiunta con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. «Ci sono molti stati pronti ad investire», ha assicurato.



Donald Trump ha annunciato di aver inviato una lettera al presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen sul piano di pace Usa per il Medio Oriente e ha evocato un tempo di 4 anni per negoziare.

Oggi parte «un viaggio straordinario»: così il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha commentato il piano per la pace in Medio Oriente illustrato dal presidente americano Donald Trump.

LIVE: President @realDonaldTrump unveils plan for peace agreement https://t.co/86eeZMv61W — The White House (@WhiteHouse) January 28, 2020

Hamas rifiuta il piano di Trump. Il piano di Trump «è aggressivo e provocherà molta ira». Lo ha detto alla Reuters, riferita dai media israeliani, il portavoce di Hamas Sami Abu Zuhri secondo cui la parte del piano che riguarda Gerusalemme «non ha senso». «Gerusalemme - ha proseguito - sarà sempre una terra per i palestinesi. I palestinesi fronteggeranno questo piano e Gerusalemme resterà sempre terra palestinese».



Intanto un altro dirigente di Hamas Hussam Badran ha fatto sapere che venerdì prossimo è stata indetta una «Giornata di collera» contro il piano di Trump che si «prefigge di liquidare la causa palestinese». «La resistenza armata - ha aggiunto - difenderà i diritti dei palestinesi». Sia a Ramallah in Cisgiordania sia a Gaza, non appena finito il discorso di Trump, molti giovani, secondo fonti locali, sono scesi in strada bruciando le immagini del presidente Usa e del premier israeliano

Martedì 28 Gennaio 2020, 18:35

