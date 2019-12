Con la lettura dei due capi di imputazione è cominciato in sessione plenaria alla Camera il dibattito che precede il voto per l' impeachment al presidente accusato di abuso di potere e di ostruzione del Congresso per l'Ucrainagate. La votazione è attesa nel tardo pomeriggio (in tarda serata in Italia). I dem hanno la maggioranza per approvare l'impeachment, il terzo nella storia Usa.

Al via il dibattito sull'impeachment a Donald Trump «Potete crederci che io oggi sarò messo sotto impeachment dalla sinistra radicale, i democratici nulla facenti, e non ho fatto nulla di sbagliato».così tuona surivolgendosi ai suoi sostenitori nel giorno in cui è atteso alla Camera il voto degli articoli dicontro di lui. «Una cosa terribile - ha aggiunto - questo non dovrebbe succedere a nessun altro presidente, dite una preghiera».