Trump e la gaffe sugli hamburger, anche Burger King ironizza sul presidente Usa

I look forward to hosting, right out of the great State of South Carolina, the 2019 NCAA Football Champion Clemson Tigers at the White House on Monday, January 14th. What a game, what a coach, what a team! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 gennaio 2019

due to a large order placed yesterday, we're all out of hamberders.

just serving hamburgers today. — Burger King (@BurgerKing) 15 gennaio 2019

Thanks for the heads up! pic.twitter.com/CuxRuC8yBP — Jim Hall (@jhall) 15 gennaio 2019

Una nuovapersu. Il presidente degli Stati Uniti, non nuovo a storpiature scritte in alcuni tweet, non deve solo affrontare le polemiche relative al lungo shutdown , ma nelle ultime ore è diventato la fonte di parecchia ironia sul web. Trump, attivissimo su Twitter sia tramite l'account personale che quello istituzionale, questa volta è riuscito a storpiare una parola di uso comune, non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, come ''.In un tweet di lunedì scorso, infatti,aveva spiegato di essere felice di accogliere, alla Casa Bianca, i Clemson Tigers, la squadra universitaria di football americano vincitrice dell'ultima edizione della Ncaa. Purtroppo, a causa dello shutdown, il personale della cucina non era in servizio e, quindi, il tycoon e presidente degli Stati Uniti ha pagato, di tasca propria, un totale di 1000 hamburger per tutti gli invitati. Purtroppo, forse per la fretta, Trump aveva scritto "". Accortosi dell'errore, il presidente degli Stati Uniti ha quindi cancellato il tweet, scrivendone uno nuovo, ma era ormai troppo tardi.La parola "", ennesimo neologismo involontariamente coniato da Trump ( un po' come l'ancora più bizzarro termine 'covfefe' ), è subito diventata di tendenza negli Stati Uniti. Anche la celebre catenanon ha esitato ad ironizzare sulladi Trump: «A causa di un ordine massiccio ricevuto ieri, siamo rimasti senza hamberder. Oggi serviremo solo hamburger».