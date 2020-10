​Trump lascia l'ospedale: «Non abbiate paura del virus». E si toglie la mascherina

Donald Trump lascia l'ospedale e torna alla Casa Bianca. Intorno a mezzanotte e mezza (ora italiana) è stato dimesso dal Walter Reed Medical Center, l'ospedale militare alle porte di Washington dove era ricoverato per curare il coronavirus, ed a bordo del Marine One, l'elicottero presidenziale, è tornato alla Casa Bianca. Uscendo dall'ospedale Trump prima di entrare sul suv che lo ha portato verso l'elicottero, con un gesto ha salutato giornalisti ringraziando. Giunto alla Casa Bianca, una volta sceso dall'elicottero, Trump si è fermato sul portico che da sul South Lawn fino a che il Marine One non è ripartito. Il presidente Usa ha tolto la mascherina e ha prima fatto il saluto militare, poi con un gesto ha salutato i presenti. «Tornerò presto in campagna elettorale», era stato il tweet di Trump prima di lasciare l'ospedale militare.



Per i medici il presidente americano «migliora ma non è ancora fuori pericolo», tuttavia è lui stesso ad annunciare il suo rientro su Twitter ore prima di essere dimesso dal Walter Reed Medical Center. «Sto molto bene, mi sento meglio di 20 anni fa!», ha assicurato il presidente, che agli americani invia in messaggio ancora una volta di ottimismo e contro gli allarmismi sullo stato della pandemia, togliendosi anche la mascherina: «Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini le vostre vite. Abbiamo sviluppato sotto l'amministrazione Trump alcuni ottimi farmaci e ottime competenze» .

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA