Trump condannato, che fine ha fatto Melania? Dall'assenza in aula durante il processo del marito al sostegno elettorale

Negli ultimi mesi, Melania Trump è stata assente dalle scene pubbliche e dai guai giudiziari del marito, l'ex presidente Donald Trump. Questo distacco è stato particolarmente evidente durante il processo che ha visto Trump condannato nel caso legato alla pornostar Stormy Daniels. Melania non è comparsa in aula, nonostante la presenza quasi al completo della famiglia Trump. Nella tarda serata di giovedì 30 maggio (orario italiano) una giuria a New York ha raggiunto un verdetto storico dichiarando colpevole all'unanimità Trump e rendendolo così il primo ex presidente americano condannato in un processo penale. Trump è accusato di frode contabile ed elettorale in merito al suo incontro con la pornostar Stormy Daniels.

Tra i grandi assenti in aula c'è proprio Melania

Durante le fasi finali del processo, la famiglia Trump era quasi al completo nel tribunale di New York. Presenti in aula c'erano Eric e Donald Trump Jr., la figlia Tiffany, la nuora Lara e il genero Michael Boulos. Tuttavia, Melania, il figlio più giovane Barron e la figlia Ivanka erano assenti. Melania, in particolare, ha mantenuto una distanza costante dai problemi legali del marito, mentre Ivanka ha addirittura preso le distanze dal padre e dalla sua campagna presidenziale.

Il motivo dell'assenza: i tradimenti

Sebbene non ci siano certezze in merito all'assenza di Melania dall'aula di tribunale, è facile intuirne il motivo. Gli scandali legati al comportamento di Trump, dalle accuse di abusi sessuali alle dichiarazioni sessiste, hanno avuto un impatto fortemente negativo sulla figura del tycoon e forse l'ex first lady ha preferito mantenere un certo distacco dalle situazioni in cui questo “lato” del marito sarebbe stato al centro del dibattito. Come se non bastasse poi, il processo è incentrato sull'incontro sessuale avvenuto con la pornostar Stormy Daniels, con la quale Trump ha tradito la moglie Melania. La pornostar, infatti, ha raccontato la fugace notte di sesso in una suite d'albergo durante il torneo di golf a Lake Tahoe. Con Trump deriso dall'attrice hard per il suo pigiama da Hefner (il fondatore di Playboy) e sculacciato con la rivista dove si era appena vantato di essere in copertina, prima di consumare il tradimento di Melania, all'epoca in dolce attesa di Barron.

Il ritorno di Melania in pubblico

Dopo un lungo periodo di assenza dalla scena pubblica, Melania Trump è recentemente tornata alla ribalta, partecipando a un evento dei Log Cabin Republicans a Mar-a-Lago, la residenza dei Trump a Palm Beach. Questo evento, una raccolta fondi per un gruppo di difesa dei diritti LGBTQ+ all'interno del Partito Repubblicano, si è svolto a porte chiuse. La presenza di Melania a questo evento ha segnato una rara apparizione pubblica e potrebbe indicare una sua maggiore partecipazione nella campagna presidenziale del marito da ora in avanti.

Il sostegno alla campagna elettorale

Poche settimane fa, Melania ha rilasciato un'intervista a Fox News, in cui ha espresso il suo pieno sostegno alla candidatura presidenziale del marito. Nel giorno in cui una giuria a New York deliberava nel processo civile per stupro e diffamazione intentato da Jean Carroll contro Trump, Melania ha dichiarato: «Mio marito ha ottenuto un enorme successo nella sua prima amministrazione e può guidarci ancora una volta verso la grandezza e la prosperità». Ha aggiunto: «Ha il mio sostegno e non vediamo l'ora di restituire la speranza per il futuro e guidare l'America con amore e forza». Insomma, pieno sostegno da parte di Melania per quanto riguarda la carriera politica del marito, ma mai una parola per quanto riguarda le vicende giudiziarie: una scelta che fa senz'altro riflettere.

