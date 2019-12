Trump, da commissione Camera sì all'impeachment al presidente Usa

Trump e l'impeachment. La commissione Giustizia della Camera dei deputati Usa ha approvato la risoluzione contenente i due articoli di impeachment del presidente Donald Trump. In due votazioni successive, sono stati approvati il primo articolo, quello di abuso di potere, e poi il secondo, ostruzione al Congresso, con 23 sì democratici e 17 no repubblicani. Ora gli articoli passeranno all'aula dove, si prevede, la votazione avverrà la prossima settimana.



Tutti i deputati repubblicani, che ieri in un lungo animato dibattito di 14 ore sono riusciti a far slittare di un giorno il voto, hanno votato contro l'impeachment. Mentre all'appello della maggioranza democratica è mancato il voto di un deputato, Ted Lieu della California, assente per malattia, secondo quanto riferito dalla Cnn. Venerdì 13 Dicembre 2019, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA