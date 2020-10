Trump organizza una cena evento: attese centinaia di persone

Un evento alla Casa Bianca per Donald Trump sabato. Secondo indiscrezioni riportate da Abc, l'amministrazione sta organizzando un evento di persona durante il quale il presidente probabilmente parlerà dal balcone della Casa Bianca. Si tratta del primo evento in presenza da quando Trump è risultato positivo al coronavirus.

L'evento, riporta il New York Times, agita molti nello staff di Trump. Il timore è che l'appuntamento possa alimentare le critiche nei confronti del presidente per la sua gestione del virus. L'evento cade a due settimane da quello al Rose Garden per la nomina di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema, ritenuto l'evento 'superspreader', ovvero quello da cui potrebbe essere iniziato il 'focolaiò alla Casa Bianca che ha contagiato Trump e la First Lady Melania.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 23:13

