Gli atleti transgender uccideranno lo sport femminile. E ancora: le pale eoliche uccidono gli uccelli. Sono alcuni dei passaggi più curiosi dei quasi 90 minuti di discorso tenuto da Donald Trump alla conferenza dei conservatori americani (Cpac) ad Orlando, in Florida, in cui ha assicurato di non voler fondare un partito concorrente di quello repubblicano e non ha escluso di ricandidarsi nel 2024.

«Se gli atleti transgender continueranno a gareggiare, se questo non cambierà, gli sport femminili moriranno», ha sostenuto l'ex presidente americano. Questo per denunciare come Joe Biden e i democratici spingono per politiche che vanno in questa direzione, probabilmente un riferimento all'Equality Act teso ad espandere le protezioni nei confronti della comunità Lgbtq e votato la scorsa settimana alla Camera del Congresso americano.

«Molti nuovi record sono stati battuti nello sport femminile, troppi sono stati frantumati», ha proseguito Trump, spiegando come «le giovani atlete sono furiose perché sono adesso costrette a competere contro chi é biologicamente nato maschio». Passando all'energia eolica Trump ha quindi ripetuto come in passato di non averla mai capita, perché rumorosa e uccide gli uccelli: andate sotto le turbine, è un cimitero di volatili.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 08:48

