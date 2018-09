Truffa da 350mila euro a due anziani malati. Usa i risparmi di una vita per pagarsi un trapianto di capelli

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uncalvo ha saccheggiato i risparmi di una vita di una, pari a 350.000 sterline, e li ha spesi per une abiti firmati. La polizia lo ha individuato, arrestato ed è stato condannato a 7 anni e 11 mesi di carcere.Syed Arfat Bukhari, 37 anni, ha avvicinato un ex ufficiale della Marina mercantile e la moglie, sposati da 40 anni, fingendo di essere corso in loro aiuto facendo commissioni per loro. Entrambi soffrono dicostringendoli a contrarre prestiti. Poi ha speso tutti i loro soldi in biglietti business-class per Dubai, in abiti firmati, orologi e, infine, per un trapianto di capelli. Ha anche venduto la casa della coppia, a Fulwood, vicino a Preston, dopo aver passato al setaccio i documenti.Quando la polizia fu allertata per i suoi affari, Bukhari disse ai poliziotti di essere il figlio adottivo della coppia. Il vero figlio della coppia, che ha 55 anni, ha dichiarato: «Ogni volta che cerco di curarmi degli affari finanziari di mio padre mi chiede cosa stia facendo e devo spiegargli che è stato truffato, e ogni volta che se ne rende conto lo shock e il turbamento sono esattamente gli stessi della prima volta».