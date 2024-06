«Truffata dall'agente immobiliare, ora ho una casa infestata dalle termiti e 50mila euro da spendere in riparazioni»

di Redazione Web

Comprare casa è una decisione importante, specialmente per una giovane coppia che vuole iniziare la propria vita insieme e vuole farlo col piede giusto. Dato che si tratta di una spesa notevole, e di un investimento a lungo termine, è sempre meglio cercare con cura e fare un acquisto consapevole, tenendo a bada il desiderio di saltare in questo nuovo ed eccitante capitolo in maniera avventata.

Per London è troppo tardi e ora si ritrova con una nuova casa piena di termiti e circa 50mila euro di riparazioni. La ragazza e la sua fidanzata, infatti, sono state "truffate" da un agente immobiliare, che ha fatto un passo indietro rispetto a ciò che aveva detto inizialmente, rifiutando ogni responsabilità per l'accaduto.

La truffa dell'agente immobiliare

«Sono stata truffata dall'agente immobiliare e ora, dopo due mesi, devo spendere 50mila dollari in riparazioni e ho una casa infestata dalle termini», dice London nel vide pubblicato sul suo account TikTok. «Io e la mia ragazza, Haley, stavamo cercando una casa, a febbraio, e il nostro primo errore è stato...

L'eccitazione le ha spinte a non cercare con cura un agente immobiliare. La ragazza che hanno contattato si limitava a presentarsi alla casa scelta dalla coppia e aprire la porta: «Eravamo confuse... gli agenti immobiliari non dovrebbero trovarti delle proprietà e fartele vedere? Perché stiamo facendo tutto noi?». Alla fine, London e la fidanzata hanno scelto una casa e hanno fatto un'offerta, e l'agente immobiliare l'ha vista per la prima volta il giorno dell'ispezione: «L'ha organizzata con un ispettore che, a quanto pare, chiama sempre in questi casi... ed era già un campanello d'allarme, anche se non lo sapevo. Pensavo dovessimo fidarci...»

L'ispettore, effettivamente, fa presente loro la possibilità che ci siano delle termiti e consiglia di chiamare un esperto per accertare il fatto. L'agente immobiliare sceglie e chiama un esperto di sua conoscenza che dà loro la brutta notizia: sarà necessaria la disinfestazione per la presenza di termiti "attive". L'agente immobiliare rassicura London e le dice che sarà tutto inserito nel report e se ne occuperanno i proprietari di casa. Più avanti, però, l'agente immobiliare ha cambiato versione e le ha scritto per messaggio che con "attive" non si indicavano termiti vive e che non era necessario fare alcun intervento: «Ho tutto quanto per iscritto sul telefono».

Dopo l'acquisto, la situazione si è rivelata di gran lunga peggiore rispetto a ciò che era stato loro prospettato: «Stavo mettendo le tende in ufficio, quelle che arrivano fino al soffitto, e ne ho staccato un pezzo perché lo aveevo messo nel punto sbagliato ed è venuto giù tutto. C'erano termiti che cadevano, che mi cadevano addosso, sulla faccia». Sarà necessario fare la disinfestazione, ma prima di poter procedere sono necessari altri interventi strutturali e molto costosi. La maggior parte degli utenti hanno commentato il video e suggerito a London di fare causa: «Vincerai sicuramente».

