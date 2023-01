Trucco prima del parto per i video social: la nuova tendenza delle mamme divide TikTok

di Redazione Web

È la nuova tendenza che sta spopolando su TikTok e che ogni giorno coinvolge sempre più mamme in gravidanza. Per alcuni un'idea folle, per altri geniale. Pare, infatti, che alcune donne prima di entrare nella fase del travaglio si preparino al meglio per apparire impeccabili nell'aspetto: ritoccando trucco e parrucco.

Una decisione divisiva che ha suscitato diverse discussioni sulla piattaforma cinese.

Star di TikTok analfabeta funzionale impara a leggere sui social con BookTok: ecco cos'è

Modella 60enne in bikini su TikTok: «Mi sento sexy, ispiro le più giovani. Le critiche degli hater? non mi interessano»

Onlyfans, la modella va alle feste e nasconde le bottiglie nel lato B: «Così ci fanno entrare dove vogliamo»

«Mi trucco per partorire»

Su TikTok, facendo una semplice ricerca usando i termini “trucco per il parto” o “trucco per il travaglio” si ottengono centinaia di video diventati virali che mostrano donne che si truccano su tutto il viso direttamente dai loro letti d'ospedale mentre aspettano di entrare in travaglio.

Heidi Montag, star dei reality e influencer statunitense ha addirittura assunto una truccatrice professionista per rendere il suo aspetto impeccabile durante la nascita del figlio. E di conseguenza lo ha documentato su TikTok: il video, visto dagli utenti più di 6,9 milioni di volte, mostra il momento del travaglio in sala parto con la presenza di un fotografo professionista assunto per riprendere il magico momento, diventato poi di dominio pubblico.

«Questo per me è epico! Come infermiera, se vedessi la mia paziente felice e serena sarei più tranquilla», scrive qualcuno nei commenti sotto al video. «Io, invece, se fossi infermiera non accetterei mai una scena del genere», ha commentato qualcun altro dichiarandosi contrario alle scelte delle mamme.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA