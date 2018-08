Trovato morto nella stessa casa in cui aveva ucciso il nipotino 30 anni prima: indagini in corso

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avevaproprio in quella stessa casa, a distanza di anni è statoa sua volta nello stesso luogo del primo delitto.è stato trovatoall'interno del suo appartamento nel villaggio gallese di New Tredegar; l'uomo che aveva 53 anni ne avave trascorsi oltre 30 in prigione per aver torturato e ucciso il figlio di 17 mesi dell'allora convivente, a Caerphilly, nel 1985.David Gaut aveva ucciso il bambino, quando la madre gli aveva lasciato il bambino in custodia. Dopo averlo ucciso fece trovare il cadavere sotto una cassettiera per simulare un incidente. L'uomo fu però smascherato e condannato a all'ergastolo per quello che la corte definì uno dei più terribili omicidi di sempre. Scontata la pena è tornato a vivere nella sua casa, la stessa in cui aveva commesso il delitto.Tutti i vicini conoscevano la sua storia, anche se lui non amava parlarne, come riporta anche l 'Independent. Dopo qualche giorno dalla scarcerazione è stato trovato privo di vita in casa e ora la polizia sta portando avanti delle indagini per individuare il colpevole. Per ora tre uomini, di 23, 47 e 51 anni, sono stati arrestati con l'accusa di omicidio e restano sotto la custodia della polizia.