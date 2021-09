Trovata senza vita una bambina di 5 anni, arrestata una donna 31enne per omicidio

È stata arrestata con l'accusa di omicidio una donna 31enne di Ealing, Londra, colpevole di aver ucciso una bambina di cinque anni. A scoprire il corpo sono stati i soccorritori, chiamati in una proprietà in Leyborne Avenue poco prima delle 13.00 di martedì 14 settembre.

Come si legge sul 'The Sun', la polizia ha riferito che i parenti più vicini della piccola sono stati informatai della sua morte e che ora sul corpo sarà effettuata l'autopsia.

«La donna e la bambina si conoscevano» ha dichiarato la polizia. Ancora da chiarire le cause del decesso della bambina, vani gli interventi per salvarla. Le indagini, ancora in corso, sono affidate agli investigatori dello Specialist Crime Command.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 23:13

