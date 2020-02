Trova un portafogli con 1500 euro sotto una panchina, senzatetto lo consegna alla polizia

Lunedì 3 Febbraio 2020, 19:58

Hacontenente al suo interno bene, nonostante potesse avere un estremo bisogno di quel denaro, ha pensato comunque diper restituirlo alla legittima proprietaria. Il protagonista di questa buona azione è unche, da tempo, occupa una centralissima piazza di(Galizia), inA raccontare la storia sono i due portali Faro de Vigo 20minutos.es . L'uomo, un, aveva trovato quelsotto una delle panchine installate nella centralema aveva deciso di consegnarlo in un commissariato di polizia. Gli agenti, che avevano già registrato la denuncia di smarrimento da parte della proprietaria, sono riusciti facilmente a risalire alla donna.Nel portafogli rinvenuto e consegnato dal senzatetto erano presenti, oltre ai documenti d'identità e ad una carta di credito, ancheche la legittima proprietaria aveva appena riscosso tramite fattura. La polizia ha subito contattato la donna, che ha potuto così riprenderne il possesso. Non è chiaro se, da parte della donna, ci sia stata una ricompensa per il senzatetto, ma la polizia ha voluto comunque elogiarne il gesto: «Si tratta di un'opera di grande senso civico e di onestà, ancora più encomiabile se consideriamo che l'uomo che ha deciso di consegnarcelo è un senzatetto. La nostra istituzione non può che ringraziare le azioni, anche anonime, di chi rende il nostro lavoro più facile».