Si chiama, 19enne di Manchester, e dopo aver acquistato un paio dida ginnastica suisi è ritrovata conin mano. La giovane ha trovato le banconote proprio all'interno delle scarpe restando a bocca aperta. Ma a quel punto cosa fare?Ella non ci ha pensato due volte, ha contattato la venditrice e le ha immediatamente fatto un bonifico dell'esatta cifra rinvenuta dopo l'acquisto. Un gesto di onestà da prendere come esempio che è stato esaltato dalla stessa ragazza che aveva commesso l'incredibile ingenuità.«Ho avuto i soldi nel mio conto 25 minuti dopo aver parlato con lei. Sono sconvolta - ha dichiarato Laura Hazeldine - voglio trovare un modo per ringraziarla e spero di organizzare una serata o una cena in un ristorante per potermi sdebitare. Intanto le ho rimborsato la spesa per le scarpe, mi sembrava il minimo».«Non penso che molte altre persone mi avrebbero contattato», ha proseguito Laura che aveva messo nelle scarpe i soldi risparmiati con il lavoro perché aveva trovato chiusa la banca il giorno che voleva versarli, poi ha completamente dimenticato di averlo fatto.«Quando ho visto i soldi per me è stata una sorpresa - ha invece raccontato Ella - Ho aperto le scarpe e ho trovato una busta imbottita all'interno, ho pensato che se avessi perso quella somma di denaro, avrei sperato che qualcuno si fosse comportato come me. Sono felice di averli restituiti».