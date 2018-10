Trova il fidanzato nudo nell'idromassaggio con due donne e lo uccide a coltellate

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Facone vine ucciso. Ladella sua fidanzata è stata fatale per Christopher Person, che dopo essere stato sorpreso con altre due donne in una vasca, completamente nudo, è stato ucciso a coltellate dalla sua donna.Demi Harris non è riuscita a controllarsi e vedendo l'uomo senza costume, mentre cercava di fare il simpatico con altre donne, è andata su tutte le furie e lo ha ucciso. Subito dopo averlo accoltellato la donna si sarebbe pentita, ma ormai era troppo tardi. I due, lui 39 anni e lei 21, vivevano in una villetta bifamiliare in Inghilterra e quel giorno, lo scorso febbraio, avevano deciso di dare una festa. Durante il party Christopher si è lasciato un po' troppo andare e quando la giovane lo ha visto dalla finestra avrebbe urlato: «Davvero lo stai facendo? Non ti permettere» e poi lo ha colpito.Secondo quanto riporta il Mirror, la ragazza si sarebbe sentita umiliata, visto che la scena si era svolta sotto gli occhi dei i loro amici. Demi ha così mandato via tutti ed è rimasta sola con il suo compagno. A scoprire quello che era accaduto è stata una dei loro amici, che era tornata indietro forse per scusarsi, ma ha visto il 39enne sul pavimento in una pozza di sangue. La 21enne ha confessato tutto all'amica, dicendo però che non voleva fargli del male, ma a nulla sono servite le sue gioustificazioni.Demi è stata arrestata e ora sta sostenendo il processo. In sua difesa la fidanzata ha detto di essersi sentita tradita e umiliata e che, una volta rimasti soli, lui avrebbe anche minacciato di ucciderla, così lei ha agito per difesa.