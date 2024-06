Trova una cassaforte piena di banconote per 90mila euro: «Me la tengo». Ma non è detto che possa usarle: ecco perché

di Redazione Web

Una pesca decisamente fortunata per James Kane che, sotto gli occhi basiti della sua compagna Barbi, ha tirato su una cassaforte piena di banconote il cui valore è stimato intorno agli 100mila dollari, vale a dire più di 90mila euro. Il 40enne ha usato una corda a cui è attaccato un magnete e lo ha gettato in un lago di New York City. Non è la prima volta che fa un ritrovamento del genere, ma non gli era mai successo di avere tra le mani mazzette di banconote, umide e piene di fango. «Ho guardato e c'erano centinaia e centinaia di dollari - ha detto Kane -, una quantità enorme di banconote. E ho pensato "Penso che la vita che ho conosciuto finora stia per cambiare"».

Il ritrovamento del tesoro

La coppia ha dichiarato a Nbc News di aver iniziato a dedicarsi alla pesca magnetica durante la pandemia, per combattere la noia. Barbi non credeva che il compagno avrebbe trovato granché, ma le cose sono cambiate: «Ero senza parole, non ci credevo - ha detto -. Queste cose non accadono a me.

Dopo aver pescato il tesoro, comunque, Kane ha immediatamente contattato le autorità, che però gli hanno permesso di tenere il bottino. Un portavoce della polizia ha dichiarato che nel caso in cui si trovi una proprietà del valore più alto di 10 dollari è necessario depositarlo presso la polizia, ma «in questo caso il valore e l'autenticità delle banconote non poteva essere valutata a causa delle pessime condizioni del ritrovamento».

Kane ha affermato di aver preso contatti per procedere con la restaurazione, ma potrebbero volerci anni. Non sarà possibile ottenere l'intero valore del tesoro, ma la coppia spera di poterci fare circa 60mila dollari. Quella di Kane è una vera e propria passione: vuole essere un cacciatore di tesori sin da quando è bambino. Oltre alla cassaforte, negli anni hanno trovato tanti diversi oggetti, molti fucili, pistole, granate della seconda guerra mondiale e una motocicletta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA