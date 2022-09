Troppo ubriaco per tornare a casa? Puoi prendere il taxi con lo sconto, ecco dove

Bere troppo e mettersi alla guida è sempre una pessima idea, perché è un gesto irresponsabile che mette in pericolo sé stessi e gli altri. L'alcol è uno dei fattori principali di rischio di incidenti, compresi quelli mortali, e riduce la capacità di guidare qualsiasi tipo di veicolo. Per questo motivo, un'app di micromobilità urbana ha lanciato un'iniziativa molto singolare di prevenzione e sicurezza stradale: chi è troppo ubriaco per guidare, può richiedere di tornare a casa in taxi e con uno sconto sulla tariffa.

Flavia travolta e uccisa dall'auto guidata da un 34enne positivo all’alcol test, senza bollo e assicurazione: arrestato

Taxi con lo sconto, l'iniziativa

L'app che ha ideato questa iniziativa si chiama Bolt ed è presente in diversi Paesi. Il progetto pilota, però, partirà il prossimo 16 settembre da Madrid. L'azienda di sharing è stata la prima in tutto il settore a rendere obbligatorio un test per tutti gli utenti prima di poter noleggiare un veicolo. Non si tratta dell'alcol test, bensì di una prova interattiva, a cui sottomettersi tramite l'app, che misura il tempo di reazione dell'utente tramite una serie di cambi di immagini. Tutti gli iscritti che non dovessero superare la prova non potranno sbloccare il veicolo in sharing, ma potranno utilizzare l'app per avere uno sconto per un taxi che li riporterà comodamente a casa o in qualunque altra destinazione. Lo riporta anche 20minutos.es.

Il progetto

Questi particolari test, in grado di stabilire, seppur in modo un po' approssimativo, se un utente è in stato di ebbrezza, sono disponibili dal dicembre dello scorso anno e sono attive sull'app tutti i giorni, dalla mezzanotte alle 6 del mattino. Bolt, che in Spagna opera in quattro diverse città (Madrid, Barcellona, Saragozza e Malaga), è decisamente inflessibile su questa politica di prevenzione. Per adesso, la possibilità di prendere il taxi con lo sconto per chi non è in grado di guidare, sarà limitata alla capitale spagnola, ma il progetto potrebbe essere esteso. «Il test che abbiamo introdotto è stato un ottimo strumento per la sicurezza stradale e questa nuova iniziativa è importantissima per noi», hanno spiegato Santiago Paramo e Daniel José Georges, dirigenti di Bolt in Spagna.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Settembre 2022, 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA