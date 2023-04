«Troppo bella per alzarmi alle 6 di mattina e lavorare», la tiktoker 19enne scatena le polemiche: «Ragazzina presuntuosa»

Negli ultimi anni, TikTok è diventata una delle piattaforme più popolari al mondo, dove centinaia di utenti condividono un'ampia varietà di contenuti che spesso diventano virali tra gli spettatori. Ma non sempre i contenuti che diventano popolari scatenano l'effetto desiderato. È il caso della star di TikTok Lucy Welcher che con le sue dichiarazioni sta scatenando l'ira del mondo del web (e non solo).

La tiktoker scatena le polemiche

La tiktoker è diventata famosa dopo un video di pochi secondi in cui fa delle dichiarazioni che non sono state prese affatto bene dai suoi follower. Lucy è una giovane canadese che mentre si trova in auto racconta di non meritare di andare a lavoro tutte le mattine svegliandosi alle 6. Il motivo? È troppo bella per farlo.

Tiktoker se vuelve viral tras asegurar que es demasiado bonita para trabajar… pic.twitter.com/HDTdFVPVXV November 8, 2022

«Non lo merito»

«Non voglio lavorare per il resto della mia vita… Secondo voi ho voglia di alzarmi tutte le mattine alle 6 per i prossimi 60 anni? No! Sono troppo bella!», ha detto Lucy scatenando l'ira dei suoi follower e i suoi video sono diventati ben presto virali.

Le reazioni social

La dichiarazione della giovane ha subito suscitato reazioni divise sui social network. Molti utenti, infatti, hanno iniziato a commentare a più non posso. Tra chi si è offerto di mantenerla a vita, dandole implicitamente ragione, e chi invece è passato alle offese.

«Odio dirtelo, ragazzina, ma il mondo non gira intorno a te», ha scritto un utente seguito a ruota da un altro che ha dichiarato: «Che ne dici di cercare di essere un'adulta invece di una principessa privilegiata che aspetta che la vita le venga consegnata?».

Ma c'è anche chi ha calcato più la mano: «Questi giovani pensano di poter diventare famosi con i social e fare la bella vita quando sono ignoranti e non hanno alcuna qualità».

La risposta della 19enne

«Stavo solo scherzando - ha dichiarato dopo aver censurato i commenti divenuti troppo offensivi -. Ma nessuno può più scherzare e adesso devo subire quest'ondata di odio», ha confessato la giovane tiktoker.

