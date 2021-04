Troppi suicidi, il Vessel a New York verrà smantellato

Il Vessel nell'area di Hudson Yards a New York verrà smantellato. La struttura in rame alta oltre 45 metri la cui forma assomiglia ad un nido d'ape si è rivelata un rischio alla sicurezza pubblica più che un'attrazione, troppi suicidi infatti.

Così, in un comunicato congiunto, Related Company, la società che ha sviluppato il complesso residenziale e commerciale di Hudson Yards e Thomas Heatherwick, l'architetto che ha progettato l'opera, hanno annunciato che sarà rimossa. Inoltre, un rendering digitale della struttura verrà venduto all'asta il mese prossimo come un non-fungible token (NFT) e il ricavato servirà a coprire i costi per lo smantellamento. Il Vessel era chiuso già dallo scorso gennaio a causa dell'ennesimo suicidio. Fin dalla sua apertura, inoltre, sia i residenti che esperti avevano sollevato il problema della sicurezza. La scalinata circolare ha infatti barriere protettive troppo base e anche se la Related aveva più volte detto che avrebbe rivisto i protocolli di sicurezza in realtà non ha mai affrontato il problema in modo diretto.

Il Vessel è stato aperto nel 2019 ed era stato ribattezzato come la torre Eiffel di New York. E' composto da 154 rampe di scale che sembrano incastrarsi tra di loro con 2500 gradini, al punto da sembrare un intreccio di vasi sanguigni, da qui il nome Vessel.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Aprile 2021, 20:35

