Il tribunale dalla parte delle hostess: «La compagnia aerea dovrà pagare trucco, manicure e depilazione»

La compagnia aerea brasiliana Gol dovrà pagare le spese di bellezza delle hostess. Questa la decisione presa da un tribunale del lavoro in Brasile che potrebbe aprire la strada ad altre cause in materia di disparità salariale e discriminazione di genere.

L'azione collettiva intentata dal sindacato nazionale delle hostess e degli steward è stata accolta dall'autorità giudiziaria competente in materia di lavoro. La compagnia brasiliana dovrà pagare alle sue hostess, sia di terra che di volo, le spese di trucco, manicure e depilazione.

È stato riconosciuto che, diversamente dai colleghi di sesso maschile, le impiegate sono tenute a dedicare una somma del loro stipendio alla cura della propria persona, come richiesto dal contratto di lavoro stipulato con l'azienda.

Il pronunciamento sancisce l’obbligo per la compagnia di fornitura gratuita di un kit di trucco e di partecipazione alle spese sostenute in sedute di manicure, depilazione di sopracciglia e delle labbra. Ciò comporterà il pagamento di un apposito contributo mensile di circa 35 euro. «La decisione riguarda circa 400 dipendenti» ha precisato il responsabile del sindacato, Clauver Castilho.

Nel processo Gol ha argomentato che le cure cosmetiche erano solo «raccomandazioni», ma il consiglio giudiziario ha stimato che la compagnia si è resa colpevole di una «discriminazione di genere e di una riduzione dello stipendio delle donne» rispetto a quello degli uomini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Settembre 2021, 13:19

