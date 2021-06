Triathlon, l'atleta arriva da solo al traguardo ma poi succede l'impensabile e diventa lo zimbello di tutti

Il triathlon è una disciplina molto dura, che richiede un allenamento faticoso e multidisciplinare. Per partecipare occorre una preparazione lunga e costante, ma può capitare che, in un solo istante, mesi e mesi di fatica vengano vanificati. Basta vedere di cosa è stato protagonista questo giovane atleta.

Leggi anche > Italia-Galles, Locatelli 'sbrocca' a Barella in panchina: il siparietto diverte i social

Siamo a Sagunto (Valencia), in Spagna, dove ogni anno si tiene un'edizione del triathlon. Gli atleti sono chiamati a fare dei percorsi prima a nuoto, poi in bici e infine di corsa. Un giovane atleta, Mateo Bustos, è passato in pochi istanti dalla gloria alla derisione generale. Come riporta 20minutos.es, infatti, l'atleta era in testa a tutti a pochi metri dal traguardo, ma ha perso secondi decisivi per colpa di un'esultanza eccessivamente prematura.

Con todos Uds, el premio al Globero del año.

Lugar Triatlón Sprint de Sagunto pic.twitter.com/J9mkT3CUvT — Lino (@casa_lino) June 20, 2021

Il giovane, infatti, in prossimità del traguardo aveva rallentato il passo e aveva iniziato ad esultare. A nulla sono valse le urla di alcuni spettatori: «Corri, ché ti riprendono!». Alle spalle del giovane atleta, infatti, spunta un altro concorrente, che lo supera proprio a ridosso dell'arrivo e taglia il traguardo. Ed è così che, da potenziale vincitore, il giovane diventa lo zimbello del pubblico. «Idiota, ma sei stupido?», si chiedono due donne tra il pubblico che attendeva l'arrivo degli atleti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA